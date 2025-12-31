Santa Venerina arrestate tre persone | trasportavano 220 kg di esplosivi pericolosi per uno spettacolo pirotecnico abusivo

La Polizia di Stato di Catania ha arrestato tre persone a Santa Venerina per aver trasportato circa 220 kg di esplosivi destinati a uno spettacolo pirotecnico abusivo. L’operazione si inserisce in un’azione di contrasto al traffico illegale di materiali esplosivi, garantendo la sicurezza pubblica. La vicenda è ancora in fase di accertamento, nel rispetto della presunzione di innocenza.

Operazione della Polizia di Stato nel territorio etneo. La Polizia di Stato ha tratto in arresto tre cittadini catanesi con l'accusa di detenzione e trasporto illegale di manufatti esplosivi in luogo pubblico, nel rispetto della presunzione di innocenza valida fino a eventuale condanna definitiva. Si tratta di due fratelli di 25 e 29 anni, legati alla titolare di una fabbrica di fuochi d'artificio, e di un operaio di 28 anni. Il controllo straordinario e il fermo del furgone. L'intervento è avvenuto nell'ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio svolto dagli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania, mirato a contrastare la vendita e l'utilizzo illegale di fuochi d'artificio, fenomeno particolarmente diffuso in questo periodo dell'anno.

