Sanità la denuncia | Ho aspettato sei mesi per una gastroscopia | la mattina dell' esame tutto annullato

Una testimonianza evidenzia i tempi di attesa ancora troppo lunghi nel sistema sanitario. Dopo aver prenotato una gastroscopia a giugno, l’appuntamento è stato fissato per il 30 dicembre, ma il giorno stesso l’esame è stato annullato. Questa situazione solleva questioni sulla reale efficacia delle politiche di riduzione delle liste d’attesa e sulla qualità dell’assistenza offerta ai pazienti.

A giugno ho prenotato una gastroscopia e mi è stato dato l'appuntamento per oggi, 30 dicembre (dopo 6 mesi, quindi qualcuno informi la Presidente Proietti che la tanto annunciata diminuzione delle liste d'attesa non sta funzionando). Stamattina hanno chiamato dal poliambulatorio di via dei.

