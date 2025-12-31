San Silvestro sottozzero | freddo russo e banchi di nebbia per Capodanno poi arriva la bufera dell' Epifania Le previsioni meteo
Le previsioni meteo per il fine anno indicano un clima rigido, con temperature molto basse e banchi di nebbia diffusi su diverse regioni italiane. Un fronte artico, proveniente dalla Russia e sostenuto dall’anticiclone Atlantico, porta aria fredda sull’Italia, determinando condizioni di freddo intenso per San Silvestro. Successivamente, si prevede una possibile perturbazione durante l’Epifania, che potrebbe portare una vera e propria bufera.
Un vortice artico proveniente dalla Russia, spinto dall?anticiclone Atlantico, porta aria gelida sull?Italia per l?ultimo giorno dell?anno. Bora e Grecale rinforzano, con. 🔗 Leggi su Leggo.it
Leggi anche: Meteo, a Capodanno arriva il freddo: le previsioni per la notte di San Silvestro
Leggi anche: Le previsioni meteo, sciabolata artica sull'Italia tra San Silvestro e Capodanno: temperature gelide, nevicate e incubo nebbia, come si apre il 2026
Previsioni meteo, freddo e gelo sull’Italia: notte di San Silvestro sottozero; Nel Piacentino San Silvestro molto freddo e Capodanno sottozero: cosa ci aspetta nei prossimi giorni; San Silvestro SOTTO ZERO: NETTO IL CALO TERMICO già dalle prossime 24 ore – meteo Toscana; Freddo sì, ma niente panico: cosa accadrà davvero nella notte di San Silvestro.
Nel Piacentino San Silvestro molto freddo e Capodanno sottozero: cosa ci aspetta nei prossimi giorni - Correnti di matrice artica irrompono sull'Emilia Romagna e portano un netto calo delle temperature, gelate anche in pianura ... ilpiacenza.it
Freddo sì, ma niente panico: cosa accadrà davvero nella notte di San Silvestro - Il freddo arriverà, ma senza l’irruzione polare estrema che fino a pochi giorni fa sembrava ormai certa. giornalelavoce.it
DI SAN SILVESTRO SOTTOZERO - Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo. 9colonne.it
+++ ALLERTA #METEO, STASERA INIZIA L'IRRUZIONE DI GELO POLARE: SARA' UN SAN SILVESTRO DI #MALTEMPO AL CENTRO/SUD CON #NEVE A QUOTE BASSISSIME. GRANDE GELO IN TUTT'ITALIA A #CAPODANNO | MAPPE e DETTAGLI - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.