San Silvestro sottozzero | freddo russo e banchi di nebbia per Capodanno poi arriva la bufera dell' Epifania Le previsioni meteo

Da leggo.it 31 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le previsioni meteo per il fine anno indicano un clima rigido, con temperature molto basse e banchi di nebbia diffusi su diverse regioni italiane. Un fronte artico, proveniente dalla Russia e sostenuto dall’anticiclone Atlantico, porta aria fredda sull’Italia, determinando condizioni di freddo intenso per San Silvestro. Successivamente, si prevede una possibile perturbazione durante l’Epifania, che potrebbe portare una vera e propria bufera.

Un vortice artico proveniente dalla Russia, spinto dall?anticiclone Atlantico, porta aria gelida sull?Italia per l?ultimo giorno dell?anno. Bora e Grecale rinforzano, con. 🔗 Leggi su Leggo.it

