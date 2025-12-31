San Silvestro sotto le stelle Tutta l’Umbria si accende

Il 31 dicembre 2025, l’Umbria si prepara a celebrare il Capodanno con eventi distribuiti su tutto il territorio. Tra concerti, spettacoli e momenti di aggregazione, la regione si illumina di luci e atmosfere festive, offrendo a residenti e visitatori un modo tranquillo e coinvolgente per accogliere il nuovo anno. Un’occasione per vivere le tradizioni locali e condividere un momento di convivialità sotto il cielo stellato.

Perugia, 31 dicembre 2025 – Si accende in tutta l'Umbria la notte di Capodanno tra concerti di piazza e spettacoli sotto le stelle. A Terni, per esempio, il passaggio tra il vecchio e il nuovo anno, sarà scandito da tanti ospiti che animeranno il palco di piazza Ridolfi. Ci saranno Emanuela Aureli, Roberto Pambianchi che canta Lucio Battisti, il Carmen Russo show con Enzo Paolo Turchi e il dj set di Luca Lazzari fino a chiusura. Spostandoci a Orvieto San Silvestro sarà scandito della black music. A partire dalle 23, appuntamento in piazza Duomo per salutare l'arrivo del 2026 con il tradizionale brindisi all'ombra della Cattedrale, accompagnato dalla musica di Mitla. Spoleto festeggia in piazza Duomo con brindisi e concerto dei Summertime Choir, un ensemble formato da 15 coristi e 5 musicisti professionisti.

Notte di San Silvestro sicura: in azione 7 agenti di polizia locale - Capodanno diffuso a Cattolica con il Bosco di luce che saluterà il 2025 e darà il benvenuto al 2026 trasformandosi in un palco sotto le stelle con musica in ogni angolo del centro, tra dj set, radio s ... msn.com

Cenone di San Silvestro sotto le stelle - Gli Amici del Nara organizzano un evento speciale per salutare il 2025: un Cenone di San Silvestro con osservazioni astronomiche. laregione.ch

San Silvestro I San Silvestro nacque a Roma da Rufino e Giusta. Morto il padre, Giusta si prese una cura speciale della sua educazione, ponendolo sotto la guida di Canzio, prete romano, affinchè lo formasse lla... continua >> https://www.santodelgiorno.it/san - facebook.com facebook

Meteo #Roma: una notte di San Silvestro gelida. Attese le prime gelate, Daniele Ingemi . x.com

