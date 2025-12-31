San Silvestro finalmente ci siamo Appuntamento in piazza Duomo

Il Capodanno a Pistoia si avvicina, con l’appuntamento in piazza Duomo pronto a ospitare numerosi partecipanti. La serata offrirà un momento di convivialità e relax nel cuore della città, anche in condizioni climatiche fredde, per salutare l’anno appena iniziato con un brindisi collettivo. Un’occasione per condividere un momento di festa in un’atmosfera tranquilla e raccolta.

PISTOIA La serata in piazza Duomo è già pronta per far registare, ancora una volta, migliaia di persone nel cuore della città decise a concedersi qualche ora in totale relax, magari con temperature vicine allo zero, per alzare in alto il calice di spumante e festeggiare l’arrivo del 2026. L’animazione inizierà a partire dalle ore 23, sopratutto per non andare ad interferire con gli spettacoli che apriranno la serata nei teatri cittadini, con il Dj set grazie allo show degli anni Novanta a cura di “On Stage“ spettacoli con gli auguri del sindaco facente funzione Anna Maria Celesti e il brindisi al nuovo anno. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - San Silvestro, finalmente ci siamo. Appuntamento in piazza Duomo Leggi anche: San Silvestro in piazza. In teatro o sui pattini Leggi anche: San pellegrino in fiore 2026, un viaggio nel medioevo: labirinto al duomo e torre in piazza San Carluccio | FOTO La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. San Silvestro, finalmente ci siamo. Appuntamento in piazza Duomo; Capodanno con gli Stranobakkano a San Giovanni. San Silvestro, finalmente ci siamo. Appuntamento in piazza Duomo - La serata in piazza Duomo è già pronta per far registare, ancora una volta, migliaia di persone nel cuore della città decise a concedersi qualche ora in totale relax, magari con temperature vicine ... msn.com

San Silvestro: Il Santo Celebrato il 31 Dicembre - La sua elezione a papa avvenne in un momento di transizione per la Chiesa, subito dopo la fine delle persecuzioni contro i crist ... msn.com

San Silvestro con tracollo delle temperature, piogge e fiocchi di neve - L’alta pressione sta finalmente riprendendo a pieno possesso dell’Italia dopo la forte depressione natalizia che ha provocato numerosi disagi, danni e ... msn.com

Finalmente se ne sono andati tutti, il Transatlantico é vuoto , e mi assalgono due tentazioni: faccio un colpo di Stato, o un Veglione di San Silvestro In entrambi i casi mi arrestano, meglio ritirarsi a casa e buon anno a tutti con la finanziaria ormai in sicurezza. x.com

"“Chi viene a Capodanno” A Corato, finalmente, c’è una risposta: Loredana Bertè sarà la protagonista della notte di San Silvestro in Piazza Cesare Battisti. Il 31 dicembre, a partire dalle ore 23.00..." L'articolo - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.