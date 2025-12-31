San Silvestro a Mare il pallanuotista Riccardo Torrisi fa poker ed entra nella storia
Al Porticciolo di Ognina, sotto la pioggoa, è andata in scena la 64° edizione della "San Silvestro a Mare":143 le donne e gli uomini che hanno sfidato il maltempo per partecipare alla tradizionale gara di fine anno.Al fianco dei nuotatori il Presidente della Federazione italiana nuoto Sicilia. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Leggi anche: Eroico Neres, regala la Supercoppa al Napoli ed entra nella storia: è solo il secondo a riuscirci
Leggi anche: A Giugliano arriva la prima edizione del “Tuffo di San Silvestro”: il saluto al nuovo anno si dà in mare
San Silvestro a mare 2025: nelle acque di Ognina l’appuntamento sportivo che chiude l’anno; San Silvestro a Mare: Il Tuffo Leggendario che Scalda l’Inverno di Catania.
"San Silvestro a Mare", il pallanuotista Riccardo Torrisi fa poker ed entra nella storia - L’edizione 2025 della storica gara di nuoto si conclude con la vittoria nella categoria assoluti maschili del pallanuotista Riccardo Torrisi arrivato davanti a Giulio Messina e Gioacchino Maggiulli. cataniatoday.it
Catania, è (ancora) Riccardo Torrisi a trionfare alla San Silvestro a Mare - CATANIA – L’edizione 2025 della San Silvestro a Mare si conclude con la vittoria nella categoria assoluti maschili del pallanuotista Riccardo Torrisi arrivato davanti a Giulio Messina e Gioacchino ... livesicilia.it
Domani a Catania la San Silvestro a mare, il tradizionale tuffo tra il goliardico e l'impresa sportiva - Presentata stamattina al Circolo Canottieri Jonica l'appuntamento con la manifestazione che si ripete puntuale dal 1960 nelle acque del Porticciolo di Ognina. lasicilia.it
Ultimo giorno del 2025, a Catania il tradizionale appuntamento con la San Silvestro a mare Domani mattina alle 12, in occasione dell'ultimo giorno dell'anno, ad Ognina, borgo marinaro di Catania, si disputerà la 64ª edizione della San Silvestro a mare. Un ev - facebook.com facebook
Quel geniaccio di Lallo Pennisi invento' la San Silvestro a Mare. Nella sua semplicità una idea potentissima. Credo sia uno dei simboli dello Sport Catanese e non solo. Il #Mare, l' #Etna, La San Silvestro a Mare. Ed è sempre estate, anche quando piove. #cat x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.