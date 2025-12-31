San Silvestro a Mare il pallanuotista Riccardo Torrisi fa poker ed entra nella storia

Al Porticciolo di Ognina, sotto la pioggoa, è andata in scena la 64° edizione della "San Silvestro a Mare":143 le donne e gli uomini che hanno sfidato il maltempo per partecipare alla tradizionale gara di fine anno.Al fianco dei nuotatori il Presidente della Federazione italiana nuoto Sicilia. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

