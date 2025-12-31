San Pietro Vernotico potenziata macchina comunale | completate le assunzioni 2025

San Pietro Vernotico ha completato le assunzioni previste per il 2025, rafforzando la propria macchina comunale. Sono stati infatti assunti quattro agenti di Polizia locale, due funzionari, un istruttore amministrativo e un istruttore tecnico. Questa stabilizzazione del personale mira a migliorare l’efficienza dei servizi pubblici e a garantire una maggiore attenzione alle esigenze della comunità.

Commissariato di Polizia a San Pietro Vernotico: impegno condiviso e sinergia istituzionale per la sicurezza - Questa mattina il Segretario regionale del Sindacato Autonomo di Polizia, Francesco Pulli, e il Consigliere provinciale Raffaele Martina (in foto) hanno incontrato la Sindaca di San Pietro Vernotico, ... corrieresalentino.it

Cantiere edilizio abusivo: e dentro spunta anche una discarica: sequestro e cinque denunce - I Finanzieri della Compagnia di San Pietro Vernotico hanno sottoposto a sequestro un’area di circa 43. quotidianodipuglia.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.