San Marco Evangelista poliziotto penitenziario sventa rapina in un supermercato

Un agente della Polizia Penitenziaria in servizio presso il Nucleo di Secondigliano, Napoli, ha intercettato una rapina in un supermercato mentre era fuori servizio. L’intervento tempestivo ha permesso di sventare il tentativo criminale, contribuendo alla sicurezza della comunità locale. Questo episodio evidenzia l’importanza della presenza vigile e della prontezza di intervento delle forze dell’ordine, anche al di fuori dell’orario di servizio.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un appartenente alla Polizia Penitenziaria in forza presso il Nucleo Penitenziario di Secondigliano, a Napoli, mentre era libero dal servizio, si avvedeva di una rapina condotto all’interno di un supermercato di S. Marco Evangelista da tre individui travisati, mentre un quarto faceva da palo, intervenendo con sprezzo del pericolo e riuscendo a recuperare l’incasso. A dare la notizia è il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, per voce del vice segretario regionale Raffaele Munno, che “auspica che gli venga riconosciuta la giusta ricompensa, avendo dimostrato la propria professionalità in un contesto assai pericoloso, con grande abnegazione”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Leggi anche: Arte: a Roma restaurata Madonna dell’Esilio nella chiesa di San Marco Evangelista

Leggi anche: San Marco Evangelista: marito scopre la moglie con l’amante e gli distrugge l’auto

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Tentano l'assalto al supermercato, banditi messi in fuga da poliziotto libero dal servizio; Incappucciati tentano rapina alle casse dell’MD: poliziotto fuori servizio sventa il raid; Tentano l' assalto al supermercato banditi messi in fuga da poliziotto libero dal servizio.

Tentano l'assalto al supermercato, banditi messi in fuga da poliziotto libero dal servizio - Un agente, residente a Marcianise e in servizio alla Questura di Napoli, si è qualificato e si è lanciato verso le casse mettendo i fuga i malviventi che sono riusciti a raggiungere l'uscita e ... casertanews.it