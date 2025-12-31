San Lorenzo in Gloria sinopia di Luce | la video installazione di Dario Denso Andriolo

San Lorenzo in Gloria, sinopia di Luce è una video installazione di Dario Denso Andriolo realizzata in occasione dei 1.800 anni dalla nascita di San Lorenzo. Promossa dall’associazione Amici dei Musei Siciliani, l’evento celebra la figura del Santo e la storia dell’Oratorio di San Lorenzo, offrendo un approfondimento artistico e culturale attraverso una proposta visiva innovativa e riflessiva.

In occasione dell’eccezionale ricorrenza dei 1.800 anni dalla nascita di San Lorenzo (31 dicembre 225, secondo la storiografia cristiana), l’associazione Amici dei Musei Siciliani inaugura un evento unico dedicato alla memoria del Santo e alla storia artistica dell’Oratorio di San Lorenzo. Grazie. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - San Lorenzo in Gloria, sinopia di Luce: la video installazione di Dario Denso Andriolo Leggi anche: “Prima che la luce”: una video-installazione immersiva riaccende le memorie della Resistenza nell’ex Diurno Leggi anche: Luce e gloria. Concerto di Natale al Pantheon Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. San Lorenzo in Gloria: Palermo ritrova il suo affresco attraverso la tecnologia; Dario Denso Andriolo – San Lorenzo in Gloria. Dario Denso Andriolo – San Lorenzo in Gloria - A partire da un disegno ritrovato della volta realizzato da Giacinto Calandrucci nel 1702, Andriolo sviluppa una reinterpretazione contemporanea dell’affresco, trasformando il segno ... artribune.com Palermo: la video installazione “San Lorenzo in Gloria” Dal Futsal+ a sogni di gloria con la Futura, parla il giovane portiere De Lorenzo: "la maglia azzurra, che emozione" - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.