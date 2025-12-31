San Lorenzo in Gloria sinopia di Luce | la video installazione di Dario Denso Andriolo

San Lorenzo in Gloria, sinopia di Luce è una video installazione di Dario Denso Andriolo realizzata in occasione dei 1.800 anni dalla nascita di San Lorenzo. Promossa dall’associazione Amici dei Musei Siciliani, l’evento celebra la figura del Santo e la storia dell’Oratorio di San Lorenzo, offrendo un approfondimento artistico e culturale attraverso una proposta visiva innovativa e riflessiva.

In occasione dell'eccezionale ricorrenza dei 1.800 anni dalla nascita di San Lorenzo (31 dicembre 225, secondo la storiografia cristiana), l'associazione Amici dei Musei Siciliani inaugura un evento unico dedicato alla memoria del Santo e alla storia artistica dell'Oratorio di San Lorenzo.

