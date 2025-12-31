Samira Lui e Irama | il concertone di Siena per un Capodanno da 30mila persone Primi fan sotto il palco nel pomeriggio

Il concerto di Siena, il 31 dicembre 2025, ha visto i primi fan arrivare nel pomeriggio, pronti a vivere l’attesa del capodanno. Samira Lui e Irama sono i protagonisti della serata, che ha attirato circa 30.000 persone. La giornata si è svolta in modo tranquillo e organizzato, con i supporter che hanno occupato i posti migliori fin dalle prime ore. Un evento che ha segnato l’inizio del nuovo anno nel rispetto delle tradizioni e della musica dal vivo.

Siena, 31 dicembre 2025 – I primi fan hanno preso posto sotto il palco, nei posti migliori, già a partire dal tardo pomeriggio. E' un concertone con una grande scaletta quello che per Capodanno propone il Comune di Siena. Un evento di primo piano a livello nazionale con super nomi. A partire da Irama, uno dei cantautori di primo piano della musica italiana di questi anni. Che sarà sul palco per un'ora e mezzo di concerto. Samira Lui. Fino alla conduttrice della serata, quella Samira Lui che già conduce con grande successo la nuova fortunata edizione (targata Mediaset) de La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti.

