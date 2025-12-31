Samb un 2025 da incorniciare La data storica è quella del 13 aprile

Il 2025 rappresenta un anno importante per la Samb con il ritorno in Serie C. Il percorso è stato guidato dal presidente Vittorio Massi e dall’allenatore Ottavio Palladini, che ha raggiunto la sua quarta promozione con il club. La data del 13 aprile segna un momento storico, simbolo di impegno e continuità nel percorso di crescita della squadra.

Un 2025 da incorniciare quello della Samb. E’ stato l’anno del ritorno in Serie C, traguardo coronato dal presidente Vittorio Massi con Ottavio Palladini in panchina alla sua quarta promozione da tecnico rossoblù. C’è una data da evidenziare in rosso ed è il 13 aprile 2025 quando la doppietta di Guadalupi al Bonolis di Teramo, sancì la matematica promozione della Samb in C con tre giornate di anticipo. Da quella data è stato un susseguirsi di festeggiamenti con San Benedetto del Tronto ed il suo hinterland che si sono stretti intorno ai colori rossoblù. Palladini viene confermato alla guida tecnica della squadra anche in Serie C. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Samb, un 2025 da incorniciare. La data storica è quella del 13 aprile Leggi anche: Ilary Blasi si risposa, c’è la data delle nozze con Bastian Muller e quella del divorzio da Totti: ecco quando Leggi anche: XXIII edizione della storica rassegna dei Carichi Sospesi: fino ad aprile il Portello è la casa del teatro off a Padova Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Un 2025 da incorniciare per la Samb. Samb, un 2025 da incorniciare. La data storica è quella del 13 aprile - E’ stato l’anno del ritorno in Serie C, traguardo coronato dal presidente Vittorio Massi con Ottavio Palladini in panchina alla sua quarta promozione da tecn ... sport.quotidiano.net

Un 2025 da incorniciare per la Samb - Il club del Riviera delle Palme è stato premiato nel primo Galà dello Sport Monsampolese Un 2025 da incorniciare quello della Samb. youtvrs.it

Samb, testa al Bra e un occhio al mercato: D’Alesio lavora a porte chiuse. Ufficiale il Derby in notturna - La Lega ha reso noto che il match contro l'Ascoli si giocherà nel turno infrasettimanale del 4 marzo alle ore 21 ... rivieraoggi.it

La Pool Nuoto torna da Torino con un bottino che racconta una trasferta da incorniciare. Ai Campionati Italiani Master Indoor,... - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.