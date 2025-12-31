Samardzic Juve Tuttosport | ecco l’ultima idea alla Continassa in caso di cessione di Miretti Ultimissime
Secondo le ultime indiscrezioni di Tuttosport, la Juventus sta valutando alcune opzioni di mercato nel caso in cui Miretti dovesse essere ceduto. Tra le possibili alternative, si parla di nuovi profili che possano rafforzare il centrocampo bianconero, mantenendo equilibrio e qualità. La società continua a monitorare diverse opportunità per garantire continuità e competitività alla squadra, adattandosi alle esigenze del mercato e alle eventuali cessioni future.
sul possibile incastro. La strategia della Juventus per il mercato di gennaio è strettamente legata alla capacità di generare flussi di cassa attraverso cessioni remunerative, che permettano di finanziare gli innesti richiesti per rinforzare la rosa. In questo complesso gioco di incastri, uno dei nomi caldi in uscita è quello di Fabio Miretti. Il giovane centrocampista rappresenterebbe per il club una plusvalenza piena e l’interesse manifestato dalla Lazio sembra stuzzicare sia la dirigenza bianconera che il calciatore stesso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
