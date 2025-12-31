Samardzic Juve Tuttosport | ecco l’ultima idea alla Continassa in caso di cessione di Miretti Ultimissime

Secondo le ultime indiscrezioni di Tuttosport, la Juventus sta valutando alcune opzioni di mercato nel caso in cui Miretti dovesse essere ceduto. Tra le possibili alternative, si parla di nuovi profili che possano rafforzare il centrocampo bianconero, mantenendo equilibrio e qualità. La società continua a monitorare diverse opportunità per garantire continuità e competitività alla squadra, adattandosi alle esigenze del mercato e alle eventuali cessioni future.

