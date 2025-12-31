Samardzic Juve Tuttosport | ecco l’ultima idea alla Continassa in caso di cessione di Miretti Ultimissime

Da juventusnews24.com 31 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo le ultime indiscrezioni di Tuttosport, la Juventus sta valutando alcune opzioni di mercato nel caso in cui Miretti dovesse essere ceduto. Tra le possibili alternative, si parla di nuovi profili che possano rafforzare il centrocampo bianconero, mantenendo equilibrio e qualità. La società continua a monitorare diverse opportunità per garantire continuità e competitività alla squadra, adattandosi alle esigenze del mercato e alle eventuali cessioni future.

sul possibile incastro. La strategia della Juventus per il mercato di gennaio è strettamente legata alla capacità di generare flussi di cassa attraverso cessioni remunerative, che permettano di finanziare gli innesti richiesti per rinforzare la rosa. In questo complesso gioco di incastri, uno dei nomi caldi in uscita è quello di  Fabio Miretti. Il giovane centrocampista rappresenterebbe per il club una plusvalenza piena e l’interesse manifestato dalla  Lazio  sembra stuzzicare sia la dirigenza bianconera che il calciatore stesso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

samardzic juve tuttosport ecco l8217ultima idea alla continassa in caso di cessione di miretti ultimissime

© Juventusnews24.com - Samardzic Juve, Tuttosport: ecco l’ultima idea alla Continassa in caso di cessione di Miretti. Ultimissime

Leggi anche: Tuttosport – chi è l’ultima idea Juve in difesa

Leggi anche: Khephren Thuram all’Inter per sbloccare Frattesi alla Juve? Tuttosport: ecco qual è la posizione di Comolli e l’idea del giocatore

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.