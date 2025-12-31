Salviamo il Santa Caterina-Amendola | parte la petizione online già record di firme

È stata avviata una petizione online su Change.org per salvare l’Istituto Santa Caterina–Amendola di Salerno. In breve tempo, ha già raccolto un numero significativo di firme, dimostrando il sostegno della comunità locale. L’iniziativa mira a sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sulla tutela di questa istituzione educativa. La partecipazione di cittadini e genitori è fondamentale per preservare un patrimonio importante per la città.

