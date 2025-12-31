Il 31 dicembre, sulle rive di un lago in un'area tranquilla, è stato rinvenuto il corpo senza vita di Salvatore Colonna, 27 anni, di Montefiascone. L'episodio ha suscitato attenzione nelle persone della zona, mentre le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le circostanze della scoperta. Restano ancora da accertare le cause di questa tragica perdita.

Il silenzio dell’inverno, l’acqua immobile e una spiaggia deserta. È in questo scenario che, nel pomeriggio del 31 dicembre, è stato trovato il corpo senza vita di Salvatore Colonna, 27 anni, residente a Montefiascone. Una scoperta che ha gelato l’ultimo giorno dell’anno e lasciato la comunità locale sotto choc, tra incredulità e dolore. Il giovane è stato rinvenuto sulla riva del lago di Bolsena, in una zona isolata, da un passante che ha immediatamente lanciato l’allarme. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, ma per il ragazzo non c’era ormai più nulla da fare. Il decesso sarebbe avvenuto da alcune ore. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Salvatore trovato sulle rive del lago di, choc nell'ultimo giorno dell'anno

