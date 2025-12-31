Salvato l' ultimo giallone storico bus dei trasporti romani e regionali

È stato recuperato il Fiat 418 AL Cameri 4578 del 1980, storico bus dei trasporti romani e regionali, dalla rimessa Atac di Tor Sapienza. L’intervento è stato possibile grazie alla collaborazione tra l’Associazione TrasportiAmo e PartyBus, che hanno restituito alla memoria un veicolo simbolo di un’epoca passata. Questo intervento conserva e valorizza il patrimonio storico dei mezzi di trasporto pubblico.

