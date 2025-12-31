Salvato l' ultimo giallone storico bus dei trasporti romani e regionali
È stato recuperato il Fiat 418 AL Cameri 4578 del 1980, storico bus dei trasporti romani e regionali, dalla rimessa Atac di Tor Sapienza. L’intervento è stato possibile grazie alla collaborazione tra l’Associazione TrasportiAmo e PartyBus, che hanno restituito alla memoria un veicolo simbolo di un’epoca passata. Questo intervento conserva e valorizza il patrimonio storico dei mezzi di trasporto pubblico.
Recuperato lo storico Fiat 418 AL Cameri 4578 del 1980 dalla rimessa Atac di Tor Sapienza, dopo anni di attesa, grazie alla collaborazione tra l’Associazione TrasportiAmo e PartyBus.it FesteDivertenti, che si occuperanno della sua conservazione, del restauro e della valorizzazione. In servizio. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Leggi anche: Cortona, potenziamento trasporti: bus anche di domenica da Camucia al centro storico
Leggi anche: Scioperto dei trasporti confermato a Milano: gli orari dei mezzi Atm (metro, bus e tram)
TrasportiAmo: salvato l'ultimo bus storico dei trasporti romani e regionali https://www.ferrovie.it/portale/articoli/17448 Associazione TrasportiAmo - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.