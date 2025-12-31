Salto con gli sci femminile Prevc imprendibile a Garmisch | 27ª vittoria in Coppa del Mondo

L'atleta slovena Prevc si impone a Garmisch nella gara femminile di salto con gli sci, conquistando la sua 27ª vittoria in Coppa del Mondo. La competizione, parte del minitour tedesco, vede la slovena davanti a Freitag e Maruyama. Sieff conclude in 24ª posizione. La gara segna l'inizio di un nuovo ciclo, con le atlete pronte a riprendere le competizioni domani da Oberstdorf.

La slovena domina la prima gara del minitour tedesco davanti a Freitag e Maruyama. Sieff chiude 24ª, domani si riparte da Oberstdorf. Non c’è storia a Garmisch-Partenkirchen: Nika Prevc continua a dettare legge nel salto con gli sci femminile e si conferma l’atleta da battere anche nella prima tappa del minitour tedesco. La ventenne slovena, . 🔗 Leggi su Sportface.it

Leggi anche: Salto con gli sci, al femminile Garmisch-Partenkirchen è feudo esclusivo di Nika Prevc

Leggi anche: Salto con gli sci, la Coppa del Mondo femminile riparte abbagliata dalla ‘Supernova’ Nika Prevc

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Salto con gli sci, Nika Prevc stravince gara-2 a Engelberg. Sieff unica azzurra in zona punti; Salto con gli sci, Maruyama e Prev svettano in qualificazione a Garmisch. Avanza Sieff; Salto con gli sci, al femminile Garmisch-Partenkirchen è feudo esclusivo di Nika Prevc; LIVE Tournée 4 Trampolini, Oberstdorf 2025 in DIRETTA: Prevc domina la prima tappa! Zajc squalificato, Hoffmann sale sul podio.

Salto con gli sci, Maruyama e Prev svettano in qualificazione a Garmisch. Avanza Sieff - Nozomi Maruyama e Nika Prevc continuano a darsi battaglia e occupano le prime due posizioni anche nella qualificazione di Garmisch- oasport.it