Salmonella nelle telline a Maccarese il Pd | Bisogna trovare la fonte Capodanno e salute a rischio

La scoperta di Salmonella nelle telline di Maccarese solleva preoccupazioni sulla sicurezza alimentare e la salute pubblica. Il Partito Democratico chiede chiarimenti sull’origine della contaminazione e sull’efficacia delle misure adottate, sottolineando l’importanza di un’informazione trasparente per tutelare i cittadini, soprattutto in vista del periodo di festività. È fondamentale individuare le cause per prevenire ulteriori rischi e garantire la sicurezza del prodotto.

Fiumicino, 31 dicembre 2025 – “Il ritrovamento di tracce di Salmonella nelle acque di Fiumicino ( leggi qui ) non può essere liquidato con una semplice ordinanza di divieto: l’Amministrazione ha il dovere di spiegare ai cittadini come sia stato possibile e, soprattutto, da dove provenga la contaminazione”. Così intervengono i consiglieri PD Di Genesio Pagliuca, Antonelli, Calicchio e Zorzi in merito al blocco della commercializzazione delle telline che sta scuotendo il litorale proprio a ridosso dell’ultimo dell’anno. “Apprendere di una simile contaminazione – proseguono i consiglieri – a poche ore dal cenone di Capodanno è un colpo per la nostra economia e per l’immagine di Fiumicino. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

