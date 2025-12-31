salerno tuffo di capodanno sulla spiaggia di torrione

A Salerno, si rinnova la tradizione del bagno di Capodanno sulla spiaggia di Torrione. Questa mattina, alcuni cittadini hanno deciso di tuffarsi nelle acque antistanti la spiaggia per celebrare l’inizio del nuovo anno, mantenendo vivo un rito che affonda le proprie radici nella cultura locale. Un gesto simbolico che rappresenta un momento di condivisione e di buon augurio per i mesi a venire.

Si rinnova la tradizione del bagno fuori stagione nel capoluogo. Questa mattina alcuni cittadini hanno deciso di tuffarsi nelle acque antistanti la spiaggia di Torrione per celebrare l'arrivo del nuovo anno. L'iniziativa è stata favorita dalle condizioni meteorologiche: il gruppo di salernitani. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

