Salerno folla in centro per il tradizionale struscio di fine anno

Il 31 dicembre a Salerno si è svolto il tradizionale “struscio” di fine anno, attirando numerosi cittadini e visitatori. Dopo un 24 dicembre meno partecipato, la città ha registrato un’affluenza significativa grazie alle condizioni meteorologiche favorevoli. L’evento rappresenta un momento di condivisione e di saluto al nuovo anno, confermando la tradizione che ogni anno anima il centro cittadino in occasione della festa di fine anno.

Dopo il flop del 24, Salerno ha registrato il pienone in occasione 31 dicembre. La città ha rinnovato l'appuntamento con il tradizionale “struscio” di fine anno, favorito dalle condizioni climatiche stabili. La maggiore concentrazione di persone ha interessato le aree nevralgiche del capoluogo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Salerno, folla in centro per il tradizionale "struscio" di fine anno Leggi anche: Vigilia di Natale a Salerno: violenta grandinata paralizza la città, stop allo "struscio" Leggi anche: A Capranica Prenestina L’Orchestra Artemus nel tradizionale Concerto di fine anno Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Salerno, folla in centro per il tradizionale "struscio" di fine anno - La città ha rinnovato l'appuntamento con il tradizionale “struscio” di fine anno, favorito dalle condizioni climatiche s ... salernotoday.it

Salerno celebra Santa Lucia e Sant'Aniello: folla di fedeli per la storica processione - Gremito di fedeli, ieri sera, il centro storico di Salerno, per la tradizionale processione in onore di Santa Lucia e di Sant’Aniello. salernotoday.it

Folla sotto le Luci e alberghi pieni: il lungo ponte del "brand Salerno" - Il boom c'è stato domenica, con oltre 80mila ingressi in Villa comunale. ilmattino.it

Museo della Sciarpa granata, bagno di folla https://cronachesalerno.it/museo-della-sciarpa-granata-bagno-di-folla/ - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.