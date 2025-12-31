Saldi invernali al via Confcommercio | Previsioni positive dopo un autunno complesso

I saldi invernali in Emilia-Romagna inizieranno sabato 3 gennaio 2026, segnando l’inizio di una nuova stagione commerciale. Dopo un autunno caratterizzato da environment complesso, Confcommercio esprime ottimismo per le previsioni di mercato, puntando a rilanciare il settore e offrire opportunità ai consumatori. Questa fase rappresenta un momento importante per il commercio locale, che si prepara a affrontare le sfide della stagione con fiducia.

Parte la stagione degli sconti. È fissata per sabato 3 gennaio 2026 la data d'inizio dei saldi invernali in Emilia-Romagna. La stagione degli sconti, che durerà 60 giorni (quindi fino al 3 marzo), si apre con prospettive positive per il commercio regionale, in linea con il trend di ripresa dei.

