I saldi invernali 2026 stanno per iniziare, secondo il calendario regionale ufficiale. Questo periodo rappresenta un’importante occasione per acquistare prodotti a prezzi scontati, rispettando le normative vigenti. In questa guida, troverai le date di avvio regione per regione e alcuni consigli pratici per effettuare acquisti sicuri e consapevoli durante questa stagione di sconti.

Tra pochi giorni prenderanno ufficialmente il via i saldi invernali 2026, uno degli appuntamenti più attesi dell’anno per famiglie, consumatori e commercianti. Come accade tradizionalmente, l’avvio degli sconti è fissato nei primi giorni di gennaio, ma durata e regole cambiano da Regione a Regione, soprattutto per quanto riguarda le vendite promozionali nei periodi immediatamente precedenti. In gran parte d’Italia i saldi inizieranno il 3 gennaio e avranno una durata media di circa 60 giorni. È il caso di Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Sardegna, anche se con differenze rilevanti sulle promozioni: in alcune Regioni, come Abruzzo e Umbria, le vendite promozionali sono consentite in qualsiasi periodo dell’anno, mentre in altre scatta il divieto nelle settimane che precedono l’avvio ufficiale degli sconti. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Saldi invernali 2026 al via: il calendario Regione per Regione e i consigli per acquisti sicuri

Leggi anche: Saldi invernali 2026, quando iniziano e quanto durano: il calendario regione per regione

Leggi anche: Quando iniziano i saldi invernali 2026: il calendario completo e le date regione per regione

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Saldi invernali 2026: pronti al via, ecco quando iniziano (regione per regione) e cosa c'è da sapere; Saldi invernali 2026 al via sabato 3 gennaio; Fismo Confesercenti Modena: dal 3 gennaio 2026 al via i saldi invernali; Saldi invernali 2026: Sicilia al via il 3 gennaio con opportunità fino a marzo.

Saldi invernali 2026: tutte le date ufficiali, regione per regione - I saldi invernali 2026 partono tra il 2 e il 5 gennaio: calendario completo per regione, durata degli sconti e le regole da conoscere prima di acquistare ... panorama.it