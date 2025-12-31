Saldi invernali 2026 a Milano e in Lombardia quando iniziano? La data e le regole

I saldi invernali 2026 a Milano e in Lombardia stanno per iniziare. La data di apertura e le regole da seguire sono importanti per acquisti consapevoli e rispettosi delle normative. In questo articolo, vi forniremo tutte le informazioni utili sul periodo di inizio, le modalità di vendita e le eventuali restrizioni, per affrontare al meglio la stagione dei saldi in modo chiaro e trasparente.

Milano, 31 dicembre 2025 – Il conto alla rovescia per fine anno è ormai partito, ma anche quello dei saldi invernali 2026. Quando inizieranno? In Lombardia, la data da segnare sul calendario è sabato 3 gennaio. Ecco tutte le informazioni. La durata. Come specificato dal sito di Regione Lombardia, i saldi inizieranno il 3 gennaio e termineranno il 3 marzo 2026. La durata massima dei saldi è infatti di sessanta giorni. Inoltre, per i trenta giorni precedenti al 3 gennaio 2026 non sarà possibile effettuare vendite promozionali. Lo stop è quindi partito dal giovedì 4 dicembre 2025. Le regole. Come ogni anno, gli sconti invernali iniziano nel primo giorno feriale che precede l'Epifania.

