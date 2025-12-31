Saldi invernali 2026 a Milano e in Lombardia quando iniziano? La data e le regole

Da ilgiorno.it 31 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I saldi invernali 2026 a Milano e in Lombardia stanno per iniziare. La data di apertura e le regole da seguire sono importanti per acquisti consapevoli e rispettosi delle normative. In questo articolo, vi forniremo tutte le informazioni utili sul periodo di inizio, le modalità di vendita e le eventuali restrizioni, per affrontare al meglio la stagione dei saldi in modo chiaro e trasparente.

Milano, 31 dicembre 2025 – Il conto alla rovescia per fine anno è ormai partito, ma anche quello dei saldi invernali 2026. Quando inizieranno? In Lombardia, la data da segnare sul calendario è  sabato 3 gennaio.  Ecco tutte le informazioni. La durata. Come specificato dal sito di Regione Lombardia, i saldi inizieranno il 3 gennaio e termineranno il 3 marzo 2026. La durata massima dei saldi è infatti di sessanta giorni. Inoltre, per i trenta giorni precedenti al 3 gennaio 2026 non sarà possibile effettuare vendite promozionali. Lo stop è quindi partito dal giovedì 4 dicembre 2025. Le regole. Come ogni anno, gli sconti invernali iniziano nel primo giorno feriale che precede l'Epifania. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

saldi invernali 2026 a milano e in lombardia quando iniziano la data e le regole

© Ilgiorno.it - Saldi invernali 2026 a Milano e in Lombardia, quando iniziano? La data e le regole

Leggi anche: Quando iniziano i saldi invernali 2026 a Milano e in Lombardia: le date ufficiali

Leggi anche: Quando iniziano i saldi invernali 2026 nelle Marche? Date e regole

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Quando iniziano i saldi invernali 2026 a Milano e in Lombardia: le date ufficiali; In Lombardia i saldi invernali 2026 partono in anticipo; Inizio saldi invernali 2026, regione per regione: il calendario; Saldi 2026, si parte in anticipo: cosa cambia per chi compra a Monza.

saldi invernali 2026 milanoQuando iniziano i saldi invernali 2026 a Milano e in Lombardia: le date ufficiali - I saldi invernali 2026 a Milano e in Lombardia inizieranno sabato 3 gennaio 2026 e termineranno il 3 marzo 2026 ... fanpage.it

saldi invernali 2026 milanoSaldi 2026: quando iniziano e quando finiscono, regione per regione - Saldi invernali 2026: tutte le date di inizio e fine, con il calendario completo regione per regione e le eccezioni. agrpress.it

saldi invernali 2026 milanoSaldi invernali 2026: tutte le date ufficiali, regione per regione - I saldi invernali 2026 partono tra il 2 e il 5 gennaio: calendario completo per regione, durata degli sconti e le regole da conoscere prima di acquistare ... panorama.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.