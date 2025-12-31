Salah Roma, i giallorossi valutano un possibile ritorno dell’attaccante egiziano, rafforzando l’attacco. L’eventuale trasferimento sembra facilitato dal raffreddamento dei rapporti tra Salah e il Liverpool, che potrebbe favorire l’accordo. Tuttavia, resta da superare l’ostacolo principale rappresentato dall’ingaggio. La suggestione di un suo rientro alimenta le speranze dei tifosi, rendendo questa ipotesi sempre più concreta.

Salah Roma, i giallorossi guardano con attenzione all'egiziano per rinforzare l'attacco. Resta da superare l'ostacolo ingaggio La suggestione prende forma e accende la fantasia dei tifosi: Salah non è più soltanto un ricordo del passato, ma un'ipotesi che torna a circolare con insistenza. Il gelo sempre più evidente tra Mohamed Salah e il Liverpool apre

Salah Roma, i giallorossi sognano il grande ritorno: il 'gelo' con il Liverpool facilita l'affare. Ma c'è un grande ostacolo da superare

La Roma tenta Salah. La Juventus prova l’assalto a Tonali; Salah Roma, i giallorossi sognano il grande ritorno: il 'gelo' con il Liverpool facilita l'affare. Ma c'è un grande ostacolo da superare.

La Roma batte il Valencia 3-1, a segno Salah. Un bel Napoli pareggia col Porto - Incontri importanti in vista di una stagione che dovrà essere fondamentale nella rincorsa ad una Juventus che si è confermata leader superando la ... calciomercato.com

Roma, niente allenamento a Trigoria: Gasperini perde Salah Eddine infortunato - La Roma è tornata in campo per il secondo giorno di ritiro a Trigoria agli ordini di Gasperini, che ha dovuto registrare la prima defezione per infortunio sul campo. corrieredellosport.it

Tsimikas-Roma e Salah-Eddine, via al doppio affare: i Friedkin a Roma | CM.IT - it, il Liverpool e il club giallorosso stanno definendo gli ultimi dettagli per il trasferimento in ... calciomercato.it

Mercato Roma, futuro Salah-Eddine ancora aperto Il PSV Eindhoven ha un accordo con la Roma per il riscatto di Salah-Eddine, ma sul piano personale la situazione è ancora tutta da definire. Come riportato da Fabrizio Romano su X, il club olandese non h - facebook.com facebook