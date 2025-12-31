Salah alla Roma cosa c'è di vero sul possibile ritorno | sogno di mercato e ostacoli economici

Si parla di un possibile ritorno di Mohamed Salah alla Roma, considerato un sogno di mercato per i tifosi. Tuttavia, le problematiche economiche legate all’alto ingaggio del giocatore rappresentano un ostacolo significativo. La questione rimane aperta, tra desiderio e limiti finanziari, e richiede valutazioni approfondite da parte della società giallorossa.

LA REPUBBLICA | Salah, il ritorno alla Roma è fattibile? Cosa sta succedendo - Cosa sta succedendo dal blog Roma news L'articolo LA REPUBBLICA | Salah, il ritorno alla Roma è fattibile? msn.com

Salah Roma, i giallorossi sognano il grande ritorno: il ‘gelo’ con il Liverpool facilita l’affare. Ma c’è un grande ostacolo da superare - Resta da superare l’ostacolo ingaggio La suggestione prende forma e accende la fantasia dei tifosi: Salah non è ... calcionews24.com

#Salah #Roma, suggestione o qualcosa di concreto Le ultime sulla trattativa x.com

Mercato Roma, futuro Salah-Eddine ancora aperto Il PSV Eindhoven ha un accordo con la Roma per il riscatto di Salah-Eddine, ma sul piano personale la situazione è ancora tutta da definire. Come riportato da Fabrizio Romano su X, il club olandese non h - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.