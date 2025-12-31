Salah alla Roma cosa c'è di vero sul possibile ritorno | sogno di mercato e ostacoli economici

Si parla di un possibile ritorno di Mohamed Salah alla Roma, considerato un sogno di mercato per i tifosi. Tuttavia, le problematiche economiche legate all’alto ingaggio del giocatore rappresentano un ostacolo significativo. La questione rimane aperta, tra desiderio e limiti finanziari, e richiede valutazioni approfondite da parte della società giallorossa.

La Roma sogna il ritorno di Salah dal Liverpool, ma l’ingaggio elevato rende l’operazione complicata. Il prestito a gennaio resta possibile, ma la società punta anche su rinforzi più accessibili come Raspadori e Zirkzee. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

