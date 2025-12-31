Arrigo Sacchi ha commentato recentemente le prestazioni dell’Inter e di Chivu, sottolineando un lavoro di qualità. Pur riconoscendo l’attacco nerazzurro, l’ex allenatore del Milan ha espresso una preferenza per il Napoli come favorita nella corsa allo scudetto. Le sue parole offrono uno spunto di riflessione sulla situazione attuale della Serie A e sulle dinamiche delle squadre in testa alla classifica.

Inter News 24 L’ex allenatore del Milan, Arrigo Sacchi, ha detto la sua sul lavoro di Chivu all’Inter e sulla lotta scudetto in Serie A. Intervenuto sulle colonne della Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi ha parlato così dell’Inter di Chivu e della lotta scudetto in Serie A. L’INTER DI CHIVU FAVORITA PER LO SCUDETTO? – « Si dice che l’Inter è favorita perché è in testa, ma la classifica è molto corta e i nerazzurri, in questo campionato, hanno avuto diversi inciampi. Hanno la rosa più attrezzata per vincere il titolo, però non sempre questa rosa riesce a esprimersi secondo le sue potenzialità. 🔗 Leggi su Internews24.com

Sacchi si espone: «Ottimo lavoro di Chivu! Inter con un attacco super, ma mi ispira di più il Napoli per una ragione»

