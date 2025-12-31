Sabaudia nel 2025 pioggia di fondi per musei eventi e biblioteca

Nel 2025, il Comune di Sabaudia ha ricevuto oltre 111.000 euro di finanziamenti pubblici destinati a musei, eventi e biblioteca. Grazie all’accurato coordinamento dell’Amministrazione Mosca, sono stati intercettati fondi regionali e ministeriali che hanno permesso di migliorare l’offerta culturale e i servizi rivolti ai cittadini. Questa strategia ha rafforzato il patrimonio culturale della città, contribuendo a valorizzare il territorio e le sue risorse.

Sabaudia, 31 dicembre 2025  – Oltre centoundici mila euro per la cultura. Questo il totale dei finanziamenti che nel 2025 sono arrivati al Comune di Sabaudia grazie al lavoro di regia e coordinamento dell'Amministrazione Mosca, che ha intercettato risorse regionali e ministeriali per musei, biblioteca ed eventi, rafforzando l'offerta culturale e i servizi ai cittadini. Fetta principale musei e i servizi culturali. Al Museo del Mare e della Costa "M. Zei", infatti, sono andati 30.056 euro, destinati ad attività educative e all'acquisizione di beni e servizi. Al Museo Emilio Greco sono stati assegnati 30.

