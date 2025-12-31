Russia attacco alla residenza di Putin | il Cremlino pubblica le immagini di un drone

Il Cremlino ha diffuso immagini di un drone che avrebbe preso di mira la residenza di Putin, in Russia. La vicenda ha attirato l’attenzione internazionale e ha suscitato diverse reazioni, tra cui quella dell’Unione Europea, che ha definito le accuse russe come una possibile distrazione rispetto a questioni più complesse e strategiche in corso nella regione.

Sulla questione si è poi espressa anche l'Unione europea: "L'affermazione della Russia secondo cui l'Ucraina avrebbe recentemente preso di mira siti governativi chiave in Russia è una deliberata distrazione. Mosca mira a ostacolare i reali progressi verso la pace dell'Ucraina e dei suoi partner occidentali". 🔗 Leggi su Ildifforme.it

