Ruridragon lo studio di Clannad adatterà l' anime del manga divenuto virale

Kyoto Animation porterà sul piccolo schermo le avventure di Ruri Aoki. Nonostante la messa in onda sia ancora lontana, la promessa di un adattamento curato e fedele al manga ha già acceso l'entusiasmo degli appassionati di fantasy scolastico e slice-of-life. Dopo anni di attesa, i fan di RuriDragon possono finalmente esultare: Kyoto Animation, lo studio dietro anime di successo come "Clannad", "Full Metal Panic", "Violet Evergarden" e molti altri, porterà sul piccolo schermo le avventure di Ruri Aoki. Nonostante la messa in onda sia ancora lontana, la promessa di un adattamento curato e fedele al manga ha già acceso l'entusiasmo degli appassionati di fantasy scolastico e slice-of-life. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

