Ruben Neves alla Juventus? Spunta una nuova occasione per il centrocampo La situazione

Si riapre la possibilità di vedere Ruben Neves indossare la maglia della Juventus. Dopo le voci che hanno circolato nei mesi scorsi, emerge una nuova occasione di mercato per il centrocampo bianconero. La situazione attuale e gli sviluppi delle trattative saranno determinanti per capire se questa ipotesi si concretizzerà in tempi brevi.

legata al centrocampista dell'Al-Hilal. La Juventus affronta il mercato di gennaio con una strategia di attesa, dando priorità assoluta alla ricerca di un regista che possa innalzare la qualità della manovra. Nonostante Guido Rodriguez sia stato oggetto di diverse riflessioni, l'operazione non è ancora decollata a causa della mancanza di una visione unanime all'interno della dirigenza. Il West Ham valuta il trentunenne argentino circa dieci milioni di euro, ma i bianconeri puntano a un forte sconto, considerando che il Campione del Mondo ha collezionato solo cinque presenze in Premier League in questa stagione.

Resiste Guido Rodriguez, spunta un altro nome a centrocampo - Mercato Juventus: centrocampo al centro, sempre Guido Rodriguez, spunta un altro nome Un prestito di Chiesa sarebbe la soluzione ideale per sistemare l’attacco, ma il mercato bianconero ... tuttojuve.com

Ruben Neves-Juventus, Mendes in azione: c’è un grande ostacolo | CM.IT - Ruben Neves alla Juve a gennaio ecco le informazioni raccolte da Calciomercato. calciomercato.it

Like Ruben #Neves, #Juventus has made some inquiries for Joao #Cancelo along with #Inter. @OggiSportNotiz2 [ @micheledeblasis] x.com

OFFERTI RUBEN NEVES E CANCELO La Juventus ha ricevuto la proposta dei due portoghesi attualmente in forza all'Al Hilal di Simone Inzaghi. Entrambi sono interessati a tornare in Europa. - facebook.com facebook

