Ruba alla Coop e minaccia i dipendenti con un tirapugni | arrestato

Un uomo è stato arrestato a Bologna dopo aver tentato di rubare presso il supermercato Coop di via Massarenti. Durante l’episodio, ha minacciato i dipendenti con un tirapugni nel tentativo di fuggire. L’intervento delle forze dell’ordine ha messo fine alla sua condotta, garantendo la sicurezza del personale e del pubblico presente.

Bologna, 31 dicembre 2025 – Sorpreso a rubare tra gli scaffali della Coop di via Massarenti, ha minacciato gli addetti alla vigilanza con un tirapugni per riuscire a scappare. La fuga del trentenne somalo, però, è durata poco, rintracciato e arrestato in via Riccoboni dagli agenti delle Volanti. La rapina è avvenuta nel pomeriggio di ieri: agli agenti il personale del supermercato ha riferito di aver sorpreso il trentenne che aveva asportato diversi generi alimentari. L'uomo, vedendosi sorpreso, dopo aver tirato fuori il tirapugni e minacciato i dipendenti, si è dato alla fuga lungo via Bentivogli.

