Rosberg svela l'astronomica cifra che ha dovuto pagare con Hamilton per l'incidente di Barcellona

Nico Rosberg ha recentemente rivelato l’importo che ha dovuto pagare a Lewis Hamilton in seguito all’incidente avvenuto durante il Gran Premio di Barcellona del 2016. L’incidente, che rimane uno dei momenti più discussi della Formula 1, ha avuto conseguenze economiche e sportive per entrambi i piloti. Questa dichiarazione offre uno sguardo interessante sui costi e le ripercussioni di un episodio che ha segnato quella stagione.

“Abbiamo condiviso il conto di Barcellona” Nico Rosberg svela un retroscena clamoroso: per il crash con Hamilton durante il GP di Spagna del 2016, lui e Hamilton hanno pagato 360.000€ a testa Un incidente, due Mercedes fuori… e un conto totale da 72 - facebook.com facebook

