Romano | L’Inter vuole Cancelo subito Anche oggi contatti con Mendes

L’Inter prosegue nelle trattative per Joao Cancelo, con particolare attenzione alle comunicazioni con Jorge Mendes, rappresentante del giocatore. Secondo Fabrizio Romano, nelle ultime ore ci sono stati ulteriori contatti tra il club nerazzurro e l'agente, segnalando un interesse concreto per accelerare la trattativa e definire i dettagli del trasferimento.

L’Inter accelera per Joao Cancelo e continua a muoversi dietro le quinte. A fare il punto è Fabrizio Romano, che nel suo consueto aggiornamento su YouTube ha confermato nuovi contatti nella giornata di oggi tra il club nerazzurro e Jorge Mendes, procuratore del giocatore. Secondo l’esperto di mercato, l’Inter sta cercando di giocare d’anticipo sfruttando una situazione favorevole: Barcellona, destinazione gradita a Cancelo, deve prima chiarire i propri margini di manovra legati al Fair Play Finanziario. Un’incertezza che i nerazzurri vogliono trasformare in opportunità. Romano sottolinea come da viale della Liberazione sia già arrivata una scelta netta sul piano tecnico: l’Inter vuole Cancelo e ha deciso di provarci seriamente. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

