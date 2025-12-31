Roma, via Nomentana 361, è il luogo che dovrebbe rappresentare i valori dei diritti e della libertà. Tuttavia, ospita l’ambasciata iraniana, simbolo di un regime oppressivo che reprimere le libertà fondamentali, perseguita le minoranze e minaccia la stabilità regionale. È importante riconoscere questa contraddizione e mantenere alta l’attenzione su questioni di diritti umani e libertà, anche in contesti diplomatici.

Roma, Via Nomentana 361. È lì che dovrebbero stare quelli che dicono di lottare per i diritti. Si trova lì la sede dell'ambasciata iraniana in Italia, ed è – appunto – lì che vive e opera la rappresentanza diplomatica del regime teocratico che opprime il suo popolo, avvelena il Medio Oriente da anni (con lo zelante contributo di Hamas, Hezbollah, Houthi), segrega le donne, perseguita gli oppositori, rovina la vita alle minoranze sessuali, oltre a minacciare da sempre Israele, che gli ayatollah vorrebbero cancellare dalla faccia della Terra. La notizia è che il regime traballa, e che tremano i turbanti che lo guidano. 🔗 Leggi su Iltempo.it

