Roma un uomo muore per lo scoppio di un petardo | trovato a terra con ferite all’addome e al volto
A Roma, nel pomeriggio del 31 dicembre 2025, un uomo ha perso la vita a causa di un incidente con un petardo. È stato rinvenuto a terra con ferite all’addome e al volto, in un'area periferica della città. L’evento evidenzia i rischi legati all’uso di materiali esplosivi durante le festività, sottolineando l’importanza di rispettare le norme di sicurezza. Le autorità stanno indagando sull’accaduto.
Roma, 31 dicembre 2025 - Un uomo è morto questo pomeriggio alla periferia di Roma, a causa dello scoppio di un petardo. Il fatto è avvenuto in via Cortemaggiore intorno alle 17.30. Sul posto un'ambulanza del 118 che ha trovato l'uomo a terra privo di vita con ferite all'addome e al volto. La vittima sarebbe un moldavo di 63 anni. Sulla vicenda sono al lavoro i carabinieri di Ostia. Secondo una prima ricostruzione l'uomo sarebbe morto a causa della deflagrazione di un petardo la cui natura è ancora al vaglio degli investigatori. L'uomo investito dall'esplosione del petardo ha riportato gravi ferite ad un arto, al volto e al torace. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
