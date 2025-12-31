Roma ucciso dallo scoppio di un petardo | 63enne perde la mano e muore dissanguato

A Roma, mercoledì pomeriggio, un uomo di 63 anni è deceduto a causa di un’esplosione di un petardo che gli ha causato gravi ferite alla mano. L’incidente, avvenuto intorno alle 17.30, ha provocato un grave dissanguamento, risultando fatale. Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’accaduto, sottolineando i rischi associati all’uso di materiale pirotecnico.

È accaduto intorno alle 17.30 di mercoledì. L'uomo morto a seguito dell'esplosione di un petardo che gli è scoppiato in mano. Amputato a un braccio un 60enne - Dramma a Ostia (Roma) dove un uomo di 40 anni è stato ucciso dallo scoppio di un petardo.

Ostia, quarantenne ucciso dallo scoppio di un petardo - 30 di mercoledì 31 dicembre i carabinieri e il personale del 118 sono intervenuti per soccorrere un uomo gravemente ferito dallo scoppio di un petardo

Ostia, ucciso dallo scoppio di un petardo: muore uomo di 40 anni

