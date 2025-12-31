Roma suggestione Salah ma il mercato riporta alla realtà

A Roma, l’attenzione si concentra su Salah, simbolo di un sogno di successo. Tuttavia, il mercato di gennaio porta con sé segnali di realtà, influenzando le ambizioni delle squadre in classifica. Tra chi mira allo scudetto e chi lavora per rientrare nella posizione Champions, le dinamiche di mercato stanno già delineando gli equilibri delle prossime settimane.

Il mercato di gennaio comincia a farsi sentire anche nelle zone alte della classifica. In Serie A c’è chi rincorre lo scudetto e chi, più realisticamente, prova a rientrare nel giro della Champions League. In questo secondo gruppo c’è la Roma, che osserva le opportunità con ambizione, ma anche con la consapevolezza dei propri limiti strutturali. Tra le suggestioni emerse nelle ultime ore ce n’è una che sa di nostalgia e grande calcio: Mohamed Salah. L’egiziano, oggi al Liverpool, viene accostato a un possibile addio e il pensiero di un ritorno nella Capitale – dove ha giocato tra il 2015 e il 2017 – accende inevitabilmente la fantasia. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Salah Roma i giallorossi sognano il grande ritorno | il ‘gelo’ con il Liverpool facilita l’affare Ma c’è un grande ostacolo da superare.

“La Roma tenta Salah”. Il ritorno è impossibile, non solo per l’ingaggio - L’egiziano è in rotta di collisione con il Liverpool e oggi sono uscite indiscrezioni clamorose ... asromalive.it