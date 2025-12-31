Roma sorrisi verso il 2026 | Dybala e Pisilli si allenano tra i pali

Roma chiude l’anno con una vittoria importante, battendo il Genoa 3-1 e ritrovando fiducia dopo la sconfitta con la Juventus. Durante l’allenamento tra i pali, Dybala e Pisilli si sono distinti, dimostrando impegno e volontà di migliorarsi. Questi segnali positivi lasciano ottimismo in vista del proseguo della stagione, con lo sguardo già rivolto al 2026 e alle sfide future.

Terminare l’anno con un successo era l’obiettivo della Roma ed è stato centrato grazie al 3-1 sul Genoa, che ha rimesso immediatamente i giallorossi in carreggiata dopo la sconfitta con la Juventus. Il focus dei ragazzi di Gasperini è però già sul 2026, con la prima gara da affrontare che sarà quella contro l’Atalanta, nella quale si dovrà provare a mandare un segnale forte a tutta la concorrenza. Il match del Gewiss Stadium si disputerà sabato 3 gennaio, alle ore 20.45, ed i capitolini, per prepararlo nel migliore dei modi, oggi hanno svolto a Trigoria l’ultimo allenamento del 2025. Una seduta in cui ci sono stati tanti sorrisi anche per una particolare inversione di ruoli. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, sorrisi verso il 2026: Dybala e Pisilli si allenano tra i pali Leggi anche: Dove si allenano Sinner, Musetti e gli italiani verso il 2026? I primi tornei all’orizzonte Leggi anche: Celtic-Roma, le probabili formazioni: chance Pisilli, Dybala torna titolare La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Buon Natale 2025: 30 frasi pronte da inviare per fare gli auguri; Riccione inaugura il nuovo anno con il tradizionale Tuffo di Capodanno e il dj set di Dj Symon e Dj Luchino; Capodanno Rai: scaletta e ospiti de “L’Anno che Verrà”; I grandi concerti in Italia del 2026. Roma Capodarte 2026: 100 eventi gratuiti per il 1 gennaio della Capitale - Dal centro alle periferie, il primo gennaio 2026 torna l'appuntamento con la grande maratona di spettacoli, concerti, itinerari culturali ed eventi dedicati ai più piccoli in tutta la città ... romatoday.it ROMA CAPODARTE 2026 - Come anticipato, un’importante parte del programma sarà intessuta intorno ai pilastri ideali scelti dai Costituenti. arte.it

Maratona di Roma 2026 verso il sold-out: ultimi posti disponibili per iscriversi alla gara - Domenica 22 marzo 2026 si terrà la 31esima edizione della Maratona di Roma e il nuovo appuntamento della corsa fra la storia della Capitale sta viaggiando verso il sold- romatoday.it

Magia di Natale al Christmas World con AIPD Roma! Anche quest’anno il meraviglioso Christmas World di Villa Borghese ha accolto con entusiasmo AIPD Roma, regalando a tutti una mattinata piena di magia, luci e sorrisi! Un’occasione speciale per - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.