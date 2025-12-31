La Roma valuta nuovi profili per rinforzare l’attacco, con particolare attenzione a giocatori che rispettino le esigenze tecniche di Gasperini e i limiti di budget di gennaio. Tra i nomi emergenti, si fa spazio quello di Lisbona, con Schjelderup che entra nei radar come possibile opzione. La società continua a monitorare il mercato per individuare soluzioni efficaci e sostenibili.

La Roma continua a scandagliare il mercato alla ricerca di soluzioni offensive compatibili con le esigenze tecniche di Gian Piero Gasperini e con i paletti economici di gennaio. L’asse, questa volta, porta in Portogallo. Secondo quanto riportato dal quotidiano lusitano Record, il club giallorosso ha avviato i primi contatti esplorativi per Andreas Schjelderup, esterno offensivo classe 2004 del Benfica. Il profilo è giovane, tecnico, ancora in fase di definizione, ma considerato di prospettiva assoluta. A Lisbona, però, lo spazio non è stato quello immaginato a inizio stagione e il norvegese sta seriamente valutando l’ipotesi di cambiare aria già nella finestra invernale. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, lo sguardo si sposta su Lisbona: Schjelderup entra nei radar per l’attacco

Leggi anche: Calciomercato Roma, spunta un nuovo nome per l’attacco: dal Benfica Schjelderup

Leggi anche: Altuglas, fumata nera su Porto Marghera. Il tavolo si sposta a Roma

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Giubileo dei giovani: Rui Valério (Lisbona), “eredità della Gmg 2023 viva nel cuore dei presenti a Roma” - Rui Valério, evidenzia la continuità della Gmg 2023 nelle giornate dedicate al Giubileo dei giovani che si sono concluse ieri a Tor Vergata con la partecipazione di ... agensir.it

La cura dello spirito. Salute e accoglienza nella Roma dei papi attraverso lo sguardo di Massimo Listri. Giubileo MMXXV Biblioteca Alessandrina nel complesso di Sant’Ivo alla Sapienza Fino al 9 gennaio Mar-Ven | 14.00 - 18.00 Ingresso libero Attrav - facebook.com facebook

L'11 dicembre a #Roma presentiamo "Giovani e periferie. Uno sguardo d’insieme alla condizione dei giovani nelle periferie italiane", un report in ambito povertà educativa realizzato insieme a @ConiBambini. L'evento sarà in streaming su webtv della Camera x.com