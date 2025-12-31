Roma il piano offensivo prende forma | Raspadori ora Zirkzee più avanti

Roma sta delineando il proprio piano offensivo, con un’attenzione particolare a due possibili acquisti. La strategia di mercato, guidata da Frederic Massara, prevede di concentrarsi inizialmente su Giacomo Raspadori, per poi puntare successivamente su Joshua Zirkzee. Un percorso studiato per rafforzare l’attacco in modo graduale, seguendo le tempistiche e le opportunità che si presenteranno nel mercato.

La Roma ha un’idea chiara per l’attacco, ma il mercato raramente segue percorsi lineari. La strategia impostata da Frederic Massara prevede due tempi distinti: prima l’assalto a Giacomo Raspadori, poi l’affondo per Joshua Zirkzee. Il problema è il calendario, che non aspetta nessuno, e l’umore di Gian Piero Gasperini, sempre meno disposto a iniziare il nuovo anno senza rinforzi. Il mercato apre il 2 gennaio, ma a Trigoria la sensazione è che il tempo stia già stringendo. L’obiettivo immediato è portare Raspadori nella Capitale il prima possibile, così da offrire a Gasperini una soluzione offensiva duttile e già pronta per la Serie A. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

In caso di uscita di Nkunku, il Milan potrebbe provare a introdursi nell'affare tra Roma e Manchester United per Zirkzee. Dall'entourage di Zirkzee infatti fanno sapere che nulla è chiuso, che nulla è imminente e che valutano diverse opzioni @PBPcalcio - @Mil x.com