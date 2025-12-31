Roma esplode petardo | muore 63enne
Un uomo di 63 anni ha perso la vita nel pomeriggio a Roma, a causa di uno scoppio accidentale di un petardo. L'incidente è avvenuto intorno alle 17.30 in via Cortemaggiore, nella periferia di Acilia, vicino a Ostia. La polizia sta investigando sulle cause dell’incidente e sulle eventuali responsabilità.
22.10 Un uomo è morto nel pomeriggio alla periferia di Roma a causa dello scoppio di un petardo. Il fatto è avvenuto intorno alle 17,30 in via Cortemaggiore ad Acilia, una zona non lontana dal litorale di Ostia. Sul posto un'ambulanza del 118 che ha trovato l'uomo a terra con ferite al torace, al volto e a un arto. Inutili i tentativi di rianimarlo. La vittima è un moldavo di 63 anni.Sulla vicenda sono al lavoro i carabinieri di Ostia per ricostruire la dinamica. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Leggi anche: Roma, ucciso dallo scoppio di un petardo: 63enne perde la mano e muore dissanguato
Leggi anche: Capodanno 2026, petardo gli esplode in mano: muore 40enne a Roma
Esplode un petardo, uomo muore alla periferia di Roma; L'illuminazione stradale non funziona, i cittadini accendono i lumini.
Petardo esplode in mano a un uomo: muore a 63 anni alla periferia di Roma. L’ipotesi dell’ordigno rudimentale acquistato tramite canali illegali - L'uomo ha riportato ferite gravi all'addome e al volto, i soccorsi non hanno potuto che constatarne il decesso ... msn.com
Esplode un petardo a Roma: muore un uomo di 60 anni - L’ordigno artigianale, acquistato dal figlio sul mercato clandestino, è detonatogli in mano durante i preparativi per Capodanno ... altarimini.it
Esplode un petardo, uomo muore alla periferia di Roma - Un uomo è morto questo pomeriggio alla periferia di Roma a causa dello scoppio di un petardo. msn.com
Riso che lega, mare che esplode. Ci troviamo in Via Roma, 104, Caserta Prenotazioni: 0823 354831 #TrattoriaCaprese #pizza #CucinaItaliana #BuonAppetito #casertafood - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.