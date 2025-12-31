Roma esplode petardo | muore 63enne

Un uomo di 63 anni ha perso la vita nel pomeriggio a Roma, a causa di uno scoppio accidentale di un petardo. L'incidente è avvenuto intorno alle 17.30 in via Cortemaggiore, nella periferia di Acilia, vicino a Ostia. La polizia sta investigando sulle cause dell’incidente e sulle eventuali responsabilità.

22.10 Un uomo è morto nel pomeriggio alla periferia di Roma a causa dello scoppio di un petardo. Il fatto è avvenuto intorno alle 17,30 in via Cortemaggiore ad Acilia, una zona non lontana dal litorale di Ostia. Sul posto un'ambulanza del 118 che ha trovato l'uomo a terra con ferite al torace, al volto e a un arto. Inutili i tentativi di rianimarlo. La vittima è un moldavo di 63 anni.Sulla vicenda sono al lavoro i carabinieri di Ostia per ricostruire la dinamica. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

