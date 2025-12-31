Roma due bombe carta esplodono davanti a un bar di Fidene e in un condominio di Ostia

A Roma, si sono verificati due episodi di esplosioni di bombe carta: uno davanti a un bar di Fidene, in via Monte Sirino 14, e un altro in un condominio di Ostia. Nell’incidente di Fidene, le esplosioni hanno causato danni alle serrande, alle vetrate e a due veicoli parcheggiati. La polizia sta indagando sugli episodi per accertare le cause e eventuali responsabilità.

Due bombe carta sono esplose a Fidene Via Monte Sirino 14 nei pressi di un bar ha danneggiato le serranda e vetrata e due macchine parcheggiate. Ad Ostia invece in un condominio di case popolari via della Tortuga, intorno alle 23,40 davanti ad un portone diversi danni ai vetri del portone ed una finestra. Nello stesso palazzo, a fine ottobre, c'era stata già un esplosione che aveva provocato diversi danni. La zona è un ritrovo di pusher e poco distate si trova una piazza di spaccio di droga. Le indagini sono affidate al distretto di polizia di Fidene ed al distretto Lido, coordinati dalla procura della Repubblica di Roma.

Bombe carta esplose contro bar e condominio a Fidene e a Ostia, indaga la polizia - La prima è stata posizionata e fatta esplodere intorno alla mezzanotte, davanti un bar ... msn.com

Bombe carta esplose nella notte a Roma: danneggiati un bar e il portone di un palazzo - Deflagrazioni che hanno interessato l'ingresso di un bar, auto in sosta e il portone di un palazzo. romatoday.it

