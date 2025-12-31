Roma che tifo tra Olimpico e Tre Fontane | Un 2025 indimenticabile

Roma, tra l’Olimpico e le Tre Fontane, si prepara a vivere un 2025 ricco di impegni e soddisfazioni. La squadra ha concluso l’anno con una vittoria per 3-1 sul Genoa, davanti a un pubblico numeroso e appassionato. Questo risultato testimonia il forte legame tra la società, i giocatori e i tifosi, pronti a sostenere la squadra nel proseguimento della stagione.

La Roma ha chiuso il proprio 2025 con la vittoria per 3-1 sul Genoa, ottenuta tra le mura amiche davanti, ancora una volta, ad uno straordinario pubblico. In questo anno di grandi risultati, i tifosi giallorossi sono stati grandi protagonisti, non solo allo Stadio Olimpico, ma anche al Tre Fontane in occasione delle partite della formazione Femminile. Per questo motivo, il club giallorosso ha voluto ringraziare tutti i propri supporters attraverso un comunicato che testimonia il grande supporto ricevuto. Il comunicato della Roma. L'Olimpico si conferma uno degli stadi più pieni d'Italia, chiaramente quando gioca la Roma.

