roma bambino nasce in ambulanza il racconto dei soccorsi

A Roma, un bambino è nato a bordo di un’ambulanza nelle vicinanze di Pantano, periferia est della città. Gli operatori di Ares Asi 810 Pispole e l’automedica di Ciampino sono intervenuti prontamente, assistendo una donna di 30 anni nel momento del parto. Questo racconto descrive i dettagli dei soccorsi e le modalità con cui si è svolto il parto in emergenza.

