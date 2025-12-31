Roma bambino nasce in ambulanza Il racconto dei soccorsi

A Roma, un bambino è nato a bordo di un’ambulanza nelle vicinanze di Pantano, periferia est della città. Gli operatori di Ares Asi 810 Pispole e l’automedica di Ciampino sono intervenuti prontamente, assistendo una donna di 30 anni nel momento del parto. Questo racconto descrive i dettagli dei soccorsi e le modalità con cui si è svolto il parto in emergenza.

Un bambino aveva "fretta" di nascere, tanto che il parto è avvenuto in ambulanza. A intervenire sono stati gli equipaggi Ares Asi 810 Pispole e l'automedica di Ciampino, che sono sopraggiunti nella zona di Pantano, periferia est di Roma, dove hanno soccorso una donna di 30 anni.I soccorsiLa. 🔗 Leggi su Romatoday.it

