Rocchi esplode il caso var | Non mi credono? Me ne vado

A pochi giorni dalla partita tra Udinese e Lazio, il gol di Davis al 95’ ha riacceso le polemiche sulla classe arbitrale italiana. La decisione di convalidare il gol, nonostante il tocco di mano dell’attaccante, ha suscitato proteste da parte della Lazio, che ha inviato una lettera ufficiale alla Lega Serie A. Questa vicenda evidenzia ancora una volta le tensioni e le controversie legate alle decisioni arbitrali nel calcio italiano.

Nuovo capitolo nelle controversie sulla classe arbitrale italiana. Il gol del pareggio siglato da Keinan Davis al 95' in Udinese-Lazio (1-1, partita del 27 dicembre 2025), viziato da un tocco di mano dell'attaccante inglese, ha scatenato l'ira della società biancoceleste, culminata in una lettera di protesta alla Lega Serie A.Durante l'ultima puntata di Open Var su Dazn – il format che svela i dialoghi in sala VAR – il designatore arbitrale Gianluca Rocchi ha difeso con fermezza la decisione di convalidare la rete. "È una rete buona", ha affermato Rocchi, ragionando da appassionato di calcio: "Non puoi annullare gol del genere, soprattutto con un tocco fortuito e braccio chiuso".

