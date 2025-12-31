Rocambolesca eliminazione dell'Uganda in 10 minuti si ritrova senza portieri contro la Nigeria

Da fanpage.it 31 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'eliminazione dell'Uganda dalla Coppa d'Africa si conclude in modo inaspettato: in soli dieci minuti, la squadra si ritrova senza portieri e subisce tre reti dalla Nigeria, che vince 3-1. Un episodio sorprendente che ha segnato il risultato finale e modificato le sorti del match, lasciando i tifosi e gli esperti di calcio senza parole.

Surreale eliminazione dell'Uganda in Coppa d'Africa ad opera della Nigeria, che nel finale dilaga e vince 3-1. Decisiva la doppia sostituzione dei primi due portieri nell'arco di 10 minuti: Onyango s'infortuna, Magoola si fa espellere e con il 3°, Alionzi, arriva il crollo. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Perché l’Uganda ha mandato in campo tutti i portieri in rosa nella stessa partita di Coppa d’Africa

Leggi anche: Follia del capitano dell’Ajax, espulso dopo 17 minuti contro il Chelsea: fa un fallo senza senso

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Rocambolesca eliminazione dell'Uganda, in 10 minuti si ritrova senza portieri contro la Nigeria.

rocambolesca eliminazione uganda 10Rocambolesca eliminazione dell’Uganda, in 10 minuti si ritrova senza portieri contro la Nigeria - Surreale eliminazione dell’Uganda in Coppa d’Africa ad opera della Nigeria, che nel finale dilaga e vince 3- fanpage.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.