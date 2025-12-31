Rocambolesca eliminazione dell'Uganda in 10 minuti si ritrova senza portieri contro la Nigeria
L'eliminazione dell'Uganda dalla Coppa d'Africa si conclude in modo inaspettato: in soli dieci minuti, la squadra si ritrova senza portieri e subisce tre reti dalla Nigeria, che vince 3-1. Un episodio sorprendente che ha segnato il risultato finale e modificato le sorti del match, lasciando i tifosi e gli esperti di calcio senza parole.
Surreale eliminazione dell'Uganda in Coppa d'Africa ad opera della Nigeria, che nel finale dilaga e vince 3-1. Decisiva la doppia sostituzione dei primi due portieri nell'arco di 10 minuti: Onyango s'infortuna, Magoola si fa espellere e con il 3°, Alionzi, arriva il crollo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
