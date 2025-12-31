Roberto Fico vara la nuova Giunta della Campania | ecco i 10 assessori

Lunedì, Roberto Fico ha annunciato la costituzione della nuova Giunta della Campania, con dieci assessori scelti in linea con gli accordi politici tra Pd, M5S, Avs e figure legate all’ex presidente Vincenzo De Luca. Dopo meno di un mese dall’insediamento, la squadra mira a rappresentare un’ampia composizione politica e professionale, segnando un passo importante nel percorso amministrativo della regione.

AGI - Lunedì lo aveva annunciato: "La giunta arriva a breve". Roberto Fico, da meno di un mese presidente della Regione Campania, vara la sua squadra, che dà spazio a quelli che erano gli accordi presi per portare in via Santa Lucia il campo largo Pd-M5s-Avs-Psi e uomini legati all'ex presidente Vincenzo De Luca. La nuova Giunta regionale è composta da 10 assessori. Fico, come pure aveva anticipato, riserva a sé le materie della sanità, del bilancio, dei fondi nazionali ed europei, nonché le restanti non assegnate. Composizione e deleghe della giunta Fico. Mario Casillo, uomo forte del Pd, è vicepresidente con delega ai Trasporti, Mobilità, Mare; Vincenzo Cuomo è al governo del territorio e patrimonio; Andrea Morniroli ha le Politiche sociali, Scuola; Claudia Pecoraro incassa Ambiente, Politiche abitative, Pari opportunità; Fulvio Bonavitacola, uomo molto vicino a De Luca ed ex vicepresidente, si occuperà di Attività produttive e sviluppo economico; Vincenzo Maraio si farà carico di Turismo, Promozione del territorio, Transizione digitale; Angelica Saggese ha Lavoro, Formazione; Ninni Cutaia è alla Cultura, Eventi, Personale; Fiorella Zabatta riceve Politiche giovanili, Sport, Protezione civile, Biodiversità, Politiche di riforestazione, Pesca e acquacoltura, Tutela degli animali; e Maria Carmela Serluca va all' Agricoltura. 🔗 Leggi su Agi.it

