Roberto Fico rompicapo giunta | scintille sulle deleghe e c?è il dubbio Sportiello

Roberto Fico ha trascorso la giornata a Palazzo Santa Lucia, incontrando numerosi dirigenti del Partito Democratico. Al centro delle discussioni ci sono state le deleghe assegnate, con alcune scintille e dubbi emersi sulla gestione, tra cui la posizione di Sportiello. La vicenda riflette le tensioni interne e le dinamiche politiche in atto, evidenziando l’importanza di chiarire ruoli e responsabilità all’interno della coalizione.

Ha passato l?intera giornata a Palazzo Santa Lucia Roberto Fico. Con un via vai di dirigenti del Partito democratico. Alla fine di un?altra lunga giornata, però, la chiusura.

Regione, Fico tra giunta e primi malumori interni - In queste ore Roberto Fico sta consultando i partiti della sua coalizione nel tentativo di dare un governo alla Regione immediatamente dopo capodanno. rainews.it

Roberto Fico, giunta regionale al fotofinish: le spine nel campo largo per l’intesa sugli assessori - Davanti a loro ci sarà Roberto Fico da solo o si presenterà insieme a tutta la ... ilmattino.it

Trovata la quadra sui nomi in giunta regionale. Roberto Fico oggi dovrebbe sciogliere la riserva sulla sua squadra di governo in Campania - facebook.com facebook

Roberto Fico, nel suo primo intervento da nuovo Presidente della Regione Campania, ha annunciato il ritiro della querela contro #Report sui dati della sanità. Una scelta che segna una netta discontinuità con la precedente amministrazione, che aveva promos x.com

