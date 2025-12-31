Roberto Cicoria muore a 50 anni lutto a Montefiascone

Montefiascone piange la perdita di Roberto Cicoria, scomparso improvvisamente tra il 30 e il 31 dicembre all’età di 50 anni. La comunità si unisce nel dolore per questa perdita prematura. Roberto Cicoria lascia un vuoto nel cuore di familiari, amici e conoscenti, che ricordano il suo sorriso e la sua vicinanza. Un momento di riflessione su una vita breve ma significativa.

Lutto a Montefiascone, che piange la morte di Roberto Cicoria. Si è spento prematuramente nella notte tra il 30 e il 31 dicembre all'età di 50 anni. Lascia i genitori e la sorella, a cui la comunità, profondamente colpita, si sta stringendo in questo momento di grande dolore.Cicoria era molto. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Roberto Cicoria muore a 50 anni, lutto a Montefiascone Leggi anche: Scontro frontale sulla provinciale, Roberto muore a 19 anni Leggi anche: Schianto fatale, muore centauro di 50 anni Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Cicoria - tzicoria. In questo momento è molto diffusa in tutta l’isola ed è bella tenera e gustosa. La cicoria è una verdura che cresce spontaneamente. Una pianta dalle differenti varietà che le accomuna l’inconfondibile sapore amarognolo. La cicoria selvatic - facebook.com facebook

