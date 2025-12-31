Roberto Carlos paura per l’ex Inter! Operato d’urgenza al cuore | Ora sto bene

Roberto Carlos, ex calciatore noto anche per il suo passato all’Inter, ha recentemente subito un intervento d’urgenza al cuore. Dopo il trattamento, ha rassicurato i suoi sostenitori, affermando di trovarsi ora in buona salute. La notizia ha suscitato attenzione, sottolineando l’importanza di monitorare la salute cardiovascolare, anche per chi ha già avuto esperienze nel mondo del calcio.

Inter News 24 . Cos’è successo alla leggenda del calcio brasiliano. Grande spavento per Roberto Carlos. Il leggendario terzino sinistro, rimasto nella storia del calcio per la potenza del suo mancino e ricordato in Italia per la sua esperienza tra le fila dell’ Inter nella stagione 1995-96, ha vissuto ore di grande apprensione. Come raccontato nel dettaglio dal sito del quotidiano spagnolo AS, l’ex stella del Real Madrid è stata ricoverata in ospedale per un problema cardiaco improvviso mentre si trovava in vacanza nel suo Brasile. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Roberto Carlos, paura per l’ex Inter! Operato d’urgenza al cuore: «Ora sto bene» Leggi anche: Paura per Roberto Carlos: l’ex terzino del Brasile operato d’urgenza al cuore. Come sta ora Leggi anche: Roberto Carlos operato d’urgenza al cuore a San Paolo Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Paura per Roberto Carlos: l’ex terzino del Brasile operato d’urgenza al cuore. Come sta ora - Roberto Carlos, leggenda del Real Madrid e della nazionale brasiliana, è stato sottoposto a un intervento chirurgico al cuore in un ospedale di San Paolo, in Brasile, dopo che gli esami medici hanno r ... ilfattoquotidiano.it

Roberto Carlos operato al cuore d’urgenza, era finito in ospedale per un coagulo alla gamba. Marca specifica: "L'entourage del brasiliano esprime calma e conferma che si è trattato solo di uno spavento, anche se i medici hanno deciso di tenerlo sotto osserva - facebook.com facebook

