Roberto Carlos operato d'urgenza per un problema cardiaco | intervento lungo per complicazioni sta bene

Roberto Carlos è attualmente ricoverato in Brasile dopo aver subito un intervento chirurgico d'urgenza per un problema cardiaco. L'intervento, prolungato a causa di complicazioni, si è concluso con successo e il cantante sta bene. La situazione resta sotto controllo, e si attendono ulteriori aggiornamenti sulle sue condizioni di salute.

Roberto Carlos è tuttora ricoverato in Brasile dopo essere stato sottoposto a un intervento chirurgico d'urgenza per un problema cardiaco. L'operazione si è prolungata per quasi tre ore a causa di complicazioni, ora l'ex terzino di Inter e Real Madrid sta bene. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Roberto Carlos operato d’urgenza al cuore a San Paolo Leggi anche: Crosetto operato d'urgenza, ora sta bene. La vicinanza di Meloni Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Paura per Roberto Carlos: operato d'urgenza al cuore dopo un infarto, è sotto osservazione; L'EX INTER - Paura per Roberto Carlos: operato d'urgenza al cuore, è fuori pericolo; L'EX INTER - Paura per Roberto Carlos: operato d'urgenza al cuore, è fuori pericolo. Roberto Carlos operato d’urgenza per un problema cardiaco: intervento lungo per complicazioni, sta bene - Roberto Carlos è tuttora ricoverato in Brasile dopo essere stato sottoposto a un intervento chirurgico d'urgenza per un problema cardiaco ... fanpage.it

Roberto Carlos operato d'urgenza per un problema al cuore: come sta l'ex Inter, fine 2025 da incubo - Che paura per Roberto Carlos: il problema al cuore è emerso durante le sue vacanze in Brasilia. sport.virgilio.it

Paura per Roberto Carlos: operato d'urgenza al cuore a San Paolo - Roberto Carlos, ex Inter, leggenda del Real Madrid e della nazionale brasiliana, è stato sottoposto a intervento chirurgico in un ospedale di San Paolo, in Brasile, dopo che gli esami medici hanno riv ... msn.com

Il famoso calcio di Roberto Carlos da @decathlon (collab ) - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.